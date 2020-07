Claude Guibal lauréate du Prix Christophe de Ponfilly 2020

"Le journalisme ? Il faut pouvoir le vivre sur le terrain, au plus près des autres, mais surtout dans le temps long, dans les angles morts de l’actualité, là où personne ne regarde. Ce n’est pas ce qui vous fait bouffer ni publier dans les magazines. Mais ça vous fait vivre, respirer et marcher tête droite car vous plongez derrière l'écume des choses, derrière le bruit de l'actualité. A une époque où les journalistes sont souvent perçus comme des rapaces, des papillons superficiels, il faut se souvenir qu’ils sont pourtant si nombreux, de Bangui à Marseille, de Bagdad à Lille, à vouloir et à faire ce métier en y mettant du sens, de l'engagement, une vraie volonté de transmettre, et à partager ce qu'ils vivent, voient et tentent de comprendre" explique Claude Guibal, Grand Reporter à la Rédaction Internationale de Radio-France.