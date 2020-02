Classic 21 dans ses nouveaux studios

C’est avec l’équipe de passionnés de Classic 21 que le studio a été pensé, conçu et mis sur pied. A la pointe de la technologie, le studio allie un son de très grande qualité avec des possibilités techniques pour les interviews et avec des possibilités visuelles dans la mesure où certaines émissions sont accessibles en vidéo sur le site de Classic 21. Un studio de production conçu dès le départ avec une intention visuelle, le tout dans des matériaux, des couleurs et une déco totalement en adéquation avec l’esprit de la chaîne. Avec ses émissions musicales, ses 30 sessions acoustiques filmées par an, des showcases, plus de 150 interviews d’artistes par an, des événements pour les auditeurs, une webradio dédiée au rock belge, Classic 21 veut s’inscrire dans le présent et dans une dynamique positive.