Cinq lauréats pour le Fonds Podcasts Originaux France Culture / SACD

De "Hasta Dente", à "L’Appel des abysses", en passant par "Projet Orloff", "L’Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo" et "DreamStation", ces podcasts de fiction française salués par la critique ont su renouveler le genre de la création radiophonique avec plus de 3 921 500 téléchargements. Depuis leur création, ces podcasts originaux ont été réécoutés (podcasts et réécoutes) 1 064 462 pour "L’Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo", plus de 1 060 164 pour "Projet Orloff", 743 411 pour "L’Appel des abysses", 748 727 pour "Hasta Dente" et 304 739 pour "DreamStation". (Source Estat Médiamétrie Septembre 2019 – août 2020).