Cinéma : la radio, bonne dernière prescriptrice

Le spectateur de cinéma a en moyenne 38.6 ans, ce qui fait du cinéma le plus jeune des médias. Si en 2017, les Français sont légèrement plus nombreux dans les salles obscures, ils y sont en revanche moins assidus. Ainsi, le spectateur cinéma adopte un comportement de plus en plus occasionnel : en 2017, 69.4% des Français déclarent aller au cinéma au moins une fois par an, soit 1.4 point de plus sur un an. Ces spectateurs occasionnels comptent par ailleurs pour 31.6% des entrées de l’année - un chiffre en progression de près de 3 points en 3 ans - et ils comptent désormais plus que les assidus dans les entrées (32% versus 21%). De plus, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 13.8% de ces spectateurs occasionnels, un chiffre en augmentation de 6% sur un an.