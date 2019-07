Christophe Jakubyszyn à la matinale de BFM Business

Christophe Jakubyszyn présentera chaque jour la grande matinale de l’économie française et de l’actualité internationale, "plébiscitée par les décideurs et les entrepreneurs français". Il sera entouré de chroniqueurs et de nombreux éditorialistes pour un tour d’horizon de toute l’actualité business dès le réveil avec de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Le groupe Altice France se félicite du retour de Christophe Jakubyszyn qui fut directeur de la rédaction de RMC et éditorialiste pour BFMTV entre 2009 et 2012. Christophe Jakubyszyn remplace Stéphane Soumier qui a passé 14 saisons à la tête de la matinale.