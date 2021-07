Chérie FM lance la saison 2 de "Conte-moi l'aventure !"

La première saison de "Conte-moi l'aventure !" publiée au moment des vacances scolaires de printemps, est un vrai succès, se plaçant régulièrement en tête des classements de podcasts pour enfants. Comme la saison 1, la saison 2 sera composée de 10 épisodes de 10 minutes. Les épisodes permettront d'explorer encore de nouveaux territoires et de fascinantes légendes, en commençant par Ali Baba et l'Ile au Trésor. "Avec une qualité éditoriale de premier plan et déjà plus de 50 000 écoutes sur le mois de juin, "Conte-moi l'aventure !" est le support idéal pour les marques qui souhaitent se rapprocher de ces jeunes auditeurs curieux". Le podcast est disponible sur le site de Chérie FM et sur toutes les plateformes de podcasts...