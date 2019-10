Charles Neuforge nommé directeur de RCF Liège

Charles Neuforge est journaliste, producteur et présentateur. Il travaille dans le monde des médias depuis plus de trente ans, en presse écrite, en télévision et en radio. Il est également maître de conférences en journalisme à l’ULiège depuis 15 ans. Il a piloté le décrochage liégeois d’une grande radio commerciale. "Nous remercions chaleureusement le frère Philippe pour l’enthousiasme qu’il a insufflé dans la radio et nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre média avec Charles. Sa grande expérience médiatique va renforcer notre offre radiophonique et podcasts. Il arrive au bon moment. Nous prenons le grand virage numérique de la radio par internet en même temps que nous démarrons de nombreux contenus inspirants et inédits pour le nouveau réseau DAB+ qui couvre l’ensemble de la Belgique francophone" a indiqué Jacques Galloy, président de RCF Liège.