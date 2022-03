Chaque jour, 86% des Français se connectent à Internet

En janvier, 45.9 millions d’internautes ont consulté un site ou une application Santé/Bien-être/Nutrition, soit plus de 7 Français sur 10 (73%). Chaque jour, ils étaient près d’un quart (24%), soit 15.4 millions, sur au moins un site ou une appli de cette catégorie.

Pendant cette période marquée par une recrudescence de l’épidémie, et la forte hausse des prises de rendez-vous pour se faire tester ou vacciner, chaque jour, plus de 8 visiteurs sur 10 (81%) de la catégorie santé ont exclusivement utilisé leur mobile pour se connecter.