Chantier de la Maison de la radio : "des risques et des incertitudes persistantes"

"Le COM avait fixé l’objectif d’un achèvement fin 2018 : il est loin d’avoir été atteint" fait remarquer la Cour des comptes. "De nombreux facteurs expliquent ces délais : l’incendie de 2014, le temps nécessaire aux déménagements systématiquement sous-évalué, les perturbations liées aux tensions sociales et à la grève de 2015, les effets en cascade des malfaçons du système de ventilation, les défaillances techniques de l’un des contractants, le fractionnement du désamiantage, et, enfin, l’ajout au programme de la rénovation des studios moyens". Pour la Cour des comptes : "les retards successifs du chantier dégradent le climat social, gênent les réformes de structure et se traduisent par une augmentation continuelle des coûts, désormais portés à 583 M€ (alors qu’un rapport de l’inspection générale des finances de 2004 prévoyait un montant de 307.2 M€ en euros 2017)".