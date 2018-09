Champagne FM : un "Super Cash Code" de 10 000 euros

La mécanique du jeu est simple puisque les auditeurs sont simplement invités à envoyer le mot "SUPER" par SMS afin de s'inscrire à ce "Super Cash Code". Ainsi, ils pourront participer à un tirage au sort qui désignera le gagnant en direct le vendredi 28 septembre prochain. Montant inédit et communication massive, le jeu "Super Cash Code" est appuyé pour cette rentrée, par une campagne d'affichage en 4x3 et par des publications dans la presse quotidienne régionale sur l'ensemble de son bassin d'écoute qui couvre les départements de la Marne, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aisne et de la Haute-Marne.