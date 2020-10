Champagne FM met en lumière la scène musicale régionale

Avec "Charivari", les nouveaux talents se confient et nous font découvrir leur univers musical, de la pop à l'électro en passant par le rock ou les musiques urbaines. Ils parlent également de leur lien avec le public champardennais. Des Ardennais de Fishbach au Troyen Louis Piscine en passant par la Rémoise IFA, docteur en médecine et chanteuse aux influences R&B, Champagne FM fait découvrir la richesse et la variété de la scène musicale en Champagne-Ardenne. "À l’heure où ces artistes sont privés de jouer devant leur public, il nous a semblé naturel de les soutenir avec ce podcast", insiste Thierry Steiner, directeur général de Champagne FM. "Charivari entend également donner un coup de projecteur sur les structures, les lieux et les dispositifs régionaux qui permettent aux jeunes artistes de se développer et de faire réussir leurs projets".