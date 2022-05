Champagne FM en direct de la base aérienne 113 de Saint-Dizier

Durant l’émission, Jess, Manu et Ruben ont reçu Le Colonel et commandant de la Base 113 : Tanguy Benzaquen. Ils ont découvert le métier insolite de fauconnier. L’oiseau nommé "Fly" (qui s’est posé quelques minutes sur le bras de Jess) est envoyé plusieurs fois par jour sur les pistes pour faire fuir tous types d’animaux et oiseaux pouvant gêner les décollages, les atterrissages et provoquer de potentiels accidents.

Manu (le journaliste de la matinale) est monté dans un Rafale, Jess a procédé aux gestes de décollage sur les pistes, permettant à un Rafale de prendre le départ et Ruben a tenté un concours de celui "qui s’habille le plus vite" en tenue militaire, contre le pilote et Capitaine Tino… Forcément, Ruben a perdu.