Cette semaine, FG propose "FG Cloud Party"

FG innove et mobilise les artistes des musiques électroniques pour offrir chaque soir un concept unique depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des clubs : "FG Cloud Party". Avec des mixes exclusifs des meilleurs DJs, filmés dans leur Home Studio, avec une retransmission vidéo simultanée sur FaceBook Live par la page de Radio FG et en audio sur Radio FG.