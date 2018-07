Cet été, les voix sont féminines sur RTL

Cet été, Christine Kelly, rejoint RTL, où elle anime "Et si…", chaque samedi à partir de ce 14 juillet. La journaliste recevra, de 11h30 à 12h30, une personnalité avec qui elle reviendra sur les grandes étapes de sa vie. À l’antenne le week-end aussi, Stéphanie Loire aux manettes du "5 à 7", un rendez-vous joyeux mêlant jeux, musique et info, tous les samedis et dimanches. En semaine, Bérénice Bourgueil, animatrice belge (elle présente SuperQuiz sur Bel RTL), prend les commandes de "RTL Petit Matin" (5h-6 h 30). De 9h15 à 11h, Caroline Diament anime "Le Grand Quiz de l’été" avec Bruno Guillon tandis que Luana Belmondo rejoint Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange pour "RTL vous régale" de 11h à 12h30.