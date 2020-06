Cet été, RCF invite ses auditeurs à "changer d'air"

Cet été, tous les ours à 17h08, RCF mettra en avant la lecture et soutiendra ainsi des professions qui subissent de plein fouet les conséquences du Covid-19. "Nous partons à la rencontre de nos libraires de proximité dans une nouvelle émission quotidienne : "Libraires à l'air libre". À travers ces rencontres, nos libraires, si précieux durant la période estivale, nous donneront leurs conseils de lecture et leurs coups de coeur pour accompagner agréablement notre été". De plus, grâce à la retransmission de Visages, les auditeurs pourront découvrir ou redécouvrir, tous les jours à 09h, de grands auteurs au micro de Thierry Lyonnet.

Enfin, 4e axe pour RCF : la spiritualité. Suite à la demande de nombreux auditeurs, RCF maintiendra la diffusion du culte protestant (samedi à 18h) et de la messe (dimanche à 18h). Toute cette programmation est aussi à retrouver en podcasts sur la nouvelle application mobile du réseau aux 64 radios et aux 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique.