Cet été, FIP a attiré près de 800 000 auditeurs chaque jour

Fip fait un bond d'audience durant la période estivale et séduit près de 200 000 nouveaux auditeurs par rapport à l'été précédent. 791 000 auditeurs précisément écoutent chaque jour "la radio la plus musicale du paysage radiophonique". "Cet excellent résultat confirme la modernité de son format musical et place Fip, plus que jamais, comme l'alternative parfaite aux plateformes musicales" explique un communiqué.

Par ailleurs, la station de Radio France enregistre sa seconde meilleure durée d'écoute. Avec en moyenne 2h15 par jour et par auditeur, Fip est l'une des radios que les auditeurs écoutent le plus longtemps...