Cet été, 2.7% d’audience cumulée pour France Culture

"Grands portraits documentaires, séries inédites signées par de grandes voix ou de nouveaux talents, feuilletons de fictions, des magazines d’actualité… France Culture par sa proposition unique a brillé tout l’été. Un été qui se poursuit en podcast" a indiqué Sandrine Treiner, directrice de France Culture. La chaîne de Radio France est leader sur l’offre podcasts l’été avec 46.6 millions de podcasts téléchargés et notamment un record historique de 25.4 millions de podcasts téléchargés en août 2019, soit une augmentation de 40% sur 1 an. Par ailleurs, la station revendique 9.4 millions de visites tous supports (août 2019 selon l'ACPM), 1.6 million de fans sur Facebook et 625 000 followers sur Twitter...