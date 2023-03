"Cerno" reçoit Hondelatte pour son 100e épisode

"Il y a 4 ans je découvrais, à l’occasion d’une ennuyeuse réunion de copropriété, qu’un tueur en série avait vécu autrefois au premier étage de mon immeuble. À ce moment précis, ma vie a changé pour toujours. Cet homme, c’était Jean-Thierry Mathurin, complice et amant de Thierry Paulin, criminel oublié qui serait probablement le plus grand tueur en série français. Il aurait, dans les années 80, cruellement ôté la vie d’une quarantaine de femmes. Des femmes âgées, souvent seules, veuves et vite tombées dans l’oubli pour tout le monde" explique Julien Cernobori. Aux antipodes d’une enquête classique, Julien Cernobori s'est laissé guider vers autant de pistes qu'il n’aurait jamais anticipées, dans l’espoir de rendre une histoire individuelle aux personnes assassinées, comme une timide tentative de réparation.