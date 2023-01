Ce soir, une conférence dédiée au podcast à l'Unesco

En partenariat avec l’ INA Sup et Podcast Magazine La Semaine du Son de l’Unesco 2023 se penche sur un sujet résolument d’actualité, le podcast. Quels usages et quels récits dans le podcast aujourd’hui? Quelles représentations de soi sous-tend-t-il et quelles résonances ont-elle auprès d’un public de plus en plus varié et jeunePour y répondre : Silvain Gire (cofondateur et patron de la chaîne Arte Radio), Cécile Bracq-Bothorel (cheffe opérateur du son à Radio France), Melaine FAP (créateur du podcast "L'Actu des Oublié.es"), Sarah Treille Stefani (comédienne et autrice), Stéphanie Barras (chargée d'un projet podcast pilote pour l'École de communication de l'UCLouvain) et Marie Cazaban Mazerolles (maitresse de conférence en littérature contemporaine à l'Université Paris 8).