Ce samedi, le NRJ Music Tour est à Cambrai

Une date unique, une seule radio, un concert gratuit et une dizaine d’artistes réunis sur une même scène... La première radio musicale de France s’installe donc à Cambrai avec Aya Nakamura, Kungs, Keen'V, Fder, La Zarra, Lucenzo, Lujipeka, Ridsa, Yanns et Dorely.

Un concert entièrement partagé : les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTCambrai sur tous les réseaux sociaux de la radio et à retrouver sur NRJ.fr.