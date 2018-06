Ce qu’il s'est dit au CCE de Radio France...

Des experts ont dévoilés des chiffres sur les finances. "L’aventure de la participation de Radio France à la télévision franceinfo a coûté 4,7 millions d’euros de fonctionnement en 2017" selon le SNJ qui s’interroge sur les coûts de la future coopération entre France Bleu et France 3. Deux matinales seront réalisées en commun, à titre expérimental, dans deux régions : Île-de-France et en Provence. Les représentants du personnel demandent la tenue d’un CCE extraordinaire sur la question de France Bleu. Rien de neuf pour l'instant.

Un rapport de 147 pages a été remis aux membres du CCE, il indique que Radio France ne dispose plus "d’aucune marge de manœuvre financière". Les travaux de la Maison de la Radio continuent de peser sur les coûts de fonctionnement du groupe.