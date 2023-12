Ce jeudi, la matinale de France Inter se décarbone

Des duos composés chacun d’une voix de l’antenne et d’un invité spécial participeront à un jeu de simulation autour de 4 thèmes (alimentation, logement, transports, consommation) et de 4 séquences pour arriver jusqu’en 2050, avec l’intervention des auditeurs et du public tout au long de l’émission depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique. L'objectif des participants : parvenir à 2 tonnes de CO2 avant 2050 et la fin de l'émission à 10h.

France Inter mobilise également son antenne toute la journée autour de cette thématique, avec des éditions spéciales du 13/14 et du Téléphone Sonne et des interventions dans l’ensemble des flashes et journaux de la rédaction pour apporter des réponses pratiques aux auditeurs.