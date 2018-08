Ce dimanche, Édouard Baer fait sa rentrée sur France Inter

Adieu la nostalgie et la morosité des dimanches soir ! Édouard Baer s’installe de 22h à minuit en direct du bar "Le Belair" à Radio France avec ses amis, son talent et son goût pour l’improvisation, dès ce 2 septembre. "Sur son radeau nocturne, il nous embarque pour deux heures au gré de ses rencontres, de son humeur, de ses lectures. Fulgurances radiophoniques, conversations poétiques et loufoques, improvisations, tout sera tenté pour chasser la peur du lendemain et réenchanter nos dimanches. C’est une grande fierté pour France Inter d’accueillir ce gentleman des ondes" explique France Inter.

"Tout commence avec éclat et fantaisie grâce à Édouard Baer qui vient enchanter nos dimanches soir de son élégance drolatique et poétique" a souligné Laurence Bloch, directrice de France Inter, au sujet de cette rentrée.