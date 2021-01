Ce 5 janvier, FIP aura 50 ans

"À l’aube de son cinquantième anniversaire, FIP n’a pas vieilli. Elle reste cet étourneau qui, à 10 ans, faisait son entrée dans le vaste monde des "radios libres" et qui promettait à ses créateurs, Pierre Codou et Jean Garretto, de continuer à diffuser "60 minutes de musique par heure". Celle qui a toujours soutenu la création et la scène musicale française. Celle qui créait une émission consacrée au jazz considérant qu’il n’était pas un genre musical mais un état d’esprit, une façon de voir et d’exprimer l’imprévisibilité de la vie, une histoire de communication, de connexion entre des personnes, des expériences et des instruments différents" a rappelé Bérénice Ravache, directrice de FIP.