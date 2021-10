Cauet : une émission en direct à Disneyland Paris

Et ils ne seront pas seuls... Pour partager cet événement, NRJ offre à une centaine d’auditeurs un séjour dans le plus célèbre des parcs d'attractions pour assister à cette émission spéciale et plonger dans l’univers épique des "super-héros" Marvel.

Tout au long de l’émission, et pour le plus grand plaisir du public présent, Louane, Kungs et Keen’V seront aux côtés de Cauet pour faire vivre cette aventure inédite. Pour gagner les places, il suffit d’écouter "C’Cauet sur NRJ", de 15h à 20h ou de s’inscrire sur nrj.fr.