Casting NRJ en Belgique : Thibaut remporte le concours

"Je suis super heureux d’avoir gagné ce casting! Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m’ont aidé et m’ont soutenu. Je n’ai plus qu’une chose à dire: à bientôt sur les ondes NRJ" a déclaré le jeune animateur. "Bravo à l'ensemble des participants. Je suis heureux de voir que chaque année nous recevons de plus en plus de candidatures pour le Casting NRJ. Sur près de 200 candidatures reçues, nous en avions retenu 10, puis 5. Thibaut s’est montré très motivé et déborde d’énergie. Son passage sur NRJ en direct la semaine dernière a été déterminant. Sa voix et sa personnalité ont séduit le Jury NRJ. De plus, il est arrivé en tête des votes sur NRJ.be. Je me réjouis de l’arrivée d’une nouvelle personnalité comme la sienne dans la team NRJ" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes NRJ.