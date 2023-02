Canada : le CRTC fait la chasse aux pannes techniques

Cette consultation et la mesure provisoire s’appuient sur les efforts d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et du Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) et contribuent au programme de fiabilité des télécommunications du gouvernement afin d’améliorer la fiabilité des réseaux et de mieux protéger les Canadiens.Le CRTC prévoit de lancer d’autres instances qui pourraient aborder les mesures en vue d’améliorer la résilience des réseaux, l’accès aux services d’urgence, la communication et l’indemnisation des consommateurs, les répercussions des pannes sur les services d’accessibilité et l’imposition de sanctions aux fournisseurs.La canadiens ont jusqu'au 24 mars pour s'exprimer, ICI ...