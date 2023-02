Canada : "Rendez-vous RC OHdio" revient pour une 3e édition

Du 16 au 18 mars prochains, la Maison de Radio-Canada à Montréal accueillera cet événement afin de permettre aux professionnels du balado et de l’audio de se rassembler, d’échanger et de discuter. Au programme : deux journées de conférences, d’entretiens et d’échanges avec des experts du milieu du balado et de l’audio, des enregistrements festifs devant public, des soirées en humour et en musique ainsi qu’une matinée en famille. Pour y assister, n’oubliez pas de réserver ICI . Et pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, un dispositif virtuel est mis en place afin de permettre à tous les intéressés d’assister à quelques conférences du vendredi 17 mars.Toute la programmation est à découvrir ICI