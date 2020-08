Canada : 200 radios pourraient bientôt disparaitre suite à la crise

Selon les prévisions indiquées dans le rapport, il est possible que 50 stations de radio ferment leurs portes d’ici les quatre à six prochains mois, que 150 stations de radio de plus en fassent autant dans les 18 prochains mois et qu’en plus, au moins 40 des 94 stations de télévision privées locales du Canada cesseront leurs opérations dans les 12 à 36 prochains mois. Les exploitations les plus vulnérables sont les stations AM et aussi les stations indépendantes et d’autres stations de radio et de télévision privées dans les marchés de plus petite taille à travers le Canada.

"Les services privés de radio et de télévision canadiens sont en crise" a déclaré Lenore Gibson, présidente du Conseil d’administration de l’ACR. "En l’absence de mesures immédiates, le Canada verra une vague de fermetures des services locaux de radio et de télévision au cours des trois prochaines années. Par conséquent, de nombreuses communautés seront privées d’une voix médiatique quotidienne à l’échelle locale, et la diversité des choix et des sources de nouvelles sera réduite de beaucoup dans presque chaque communauté du pays" a ajouté Leonore Gibson.