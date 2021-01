Campus et la Ferarock lancent un classement commun

Chaque trimestre, les auditeurs de ces deux réseaux associatifs retrouveront "le pur jus des sorties musicales 100% indés françaises et internationales" qui auront marqué l’actualité musicale de près de 60 radios locales implantées partout en France.

"Un classement "fait main", artisanal et local, fruit de l’intelligence collective d’une centaine de personnes oeuvrant pour des radios radios passionnées et bouillantes de musiques" précisent les deux réseaux associatifs.