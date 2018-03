Campagne inédite pour la matinale de RTL2

Avec cette campagne de communication, RTL2 veut confirmer un positionnement musical fort tout en développant une offre de programmes incarnée et exclusive autour de l'univers Pop-Rock. Le spot montre Justine et Grégory tels qu'ils sont avant l'antenne : "authentiques, drôles, dynamiques". Cette campagne inédite dévoile d'où vient leur bonne humeur : le son Pop-Rock, qui alimente autant la programmation musicale que l'éditorial de l'émission. "Un spot qui reflète bien le positionnement unique de RTL2 et l'état d'esprit de sa matinale, que les auditeurs peuvent retrouver chaque matin, entre 6h et 9h" explique la station.



Un spot conçu par Virginie Monteil, réalisé par Jean-Marie Julhes avec les moyens techniques de IDZ et un montage d'Alan Rustin.