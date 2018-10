Camille Combal s'installe à Strasbourg mercredi

Camille Combal, Ginger, Nico du bureau, Mélanie et Clément s’installent à Strasbourg le 24 octobre prochain pour une émission en direct et en public du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

Un programme chargé pour cette émission spéciale qui promet plein de surprises pour les strasbourgeois présents sur place mais aussi pour les auditeurs de Virgin Radio.

Jeux, happenings, bonne humeur, loyers offerts et invités de marque seront au rendez-vous.

Hyphen Hyphen, Amir, Diva Faune, Louane et Jenifer seront présents sur la scène du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg aux côtés de l’équipe du Virgin Tonic pour une émission exceptionnelle.