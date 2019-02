CSA : Gérard Larcher propose de nommer le journaliste Hervé Godechot

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel bientôt en ordre de marche. Après la validation de la nomination de Roch-Olivier Maistre au poste de Président, Le Président du Sénat, Gérard Larcher, propose la nomination de Hervé Godechot comme membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

"Journaliste, Hervé Godechot, a fait toute sa carrière dans l’audiovisuel public avec notamment une dimension de maillage territorial de l’information tant en métropole que dans les Outre-mer. Il est depuis 2016 rédacteur en chef du service économie et social de France Télévisions et chroniqueur-éditorialiste pour France 3, France Info TV et radio" indique le Sénat.