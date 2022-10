COMEQUIP obtient la certification QUALIOPI

Les radios FM et DAB+ disposent de systèmes de diffusion composés de plusieurs appareils spécifiques afin d’assurer la transmission de vos programmes 24h/24 7j/7 ainsi que d’automates de diffusion afin d’assurer la transmission de leurs programmes 24h/24 7j/7. Avec seulement quelques connaissances de la radiodiffusion vous pouvez vous former ou former vos équipes dans l'objectif d'apprendre le fonctionnement de ces systèmes et leurs spécificités.