Lundi 9 Février 2026 - 16:05

CBC renforce sa présence locale avec 11 nouvelles stations et 33 journalistes


CBC News poursuit l’élargissement de son réseau d’information locale à travers le Canada. En 2026, le nombre total de ses bureaux et stations passera de 66 à 77. L’offre de podcasts locaux s’étoffera également, atteignant 15 titres avec les ajouts de Kelowna et Québec dès ce mois de février.



Dans le cadre de son plan stratégique quinquennal, CBC/Radio-Canada met l’accent sur la proximité avec les communautés. En 2026, l'entreprise publique canadienne ouvrira 11 nouveaux bureaux locaux et embauchera 33 journalistes à travers le pays. Cette opération portera le total à 77 stations et bureaux, contre 66 précédemment. Selon Brodie Fenlon, directeur général et rédacteur en chef de CBC News, cet investissement "représente pour nous une autre occasion en or de rassembler les Canadiens et de leur faire découvrir les histoires inédites qui touchent directement leurs communautés".
Ces nouveaux établissements seront implantés en Saskatchewan (trois bureaux), au Yukon (deux), au Manitoba (deux), au Québec (deux), en Colombie-Britannique (un) et en Ontario (un). 

Vers un écosystème médiatique régional renforcé

Barbara Williams, vice-présidente principale de CBC, souligne la volonté du diffuseur public de "préserver et accroître la diversité des sources d'information fiables sur lesquelles les communautés peuvent compter". Elle ajoute que CBC recherchera activement des opportunités de partenariats avec d'autres médias locaux pour contribuer à un écosystème médiatique plus solide.
Parmi les 33 journalistes recrutés, 22 seront affectés directement dans les 11 nouveaux bureaux. Les postes seront publiés dans les prochaines semaines. Cette expansion fait suite à une initiative similaire menée l’année précédente, qui avait permis d’embaucher 30 journalistes dans 22 collectivités.

Deux nouveaux podcasts en février : Kelowna et Québec

L’univers audio de CBC continue également de s’enrichir. L’offre de balados locaux passera à 15 titres en février, avec les lancements à venir à Kelowna et à Québec. Ces productions viennent s’ajouter à la série "This Is" de CBC News, qui couvre déjà des régions allant de l’île de Vancouver à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris le Nouveau-Brunswick, qui a récemment rejoint la collection.
Les balados locaux de CBC proposent des contenus d’actualité pertinents pour les communautés qu’ils desservent. Ils sont produits localement, par des journalistes établis dans les régions concernées, renforçant ainsi la proximité éditoriale entre le média public et son auditoire.
Afin d’accompagner cette stratégie de développement du journalisme de proximité, CBC a également mis en ligne 44 pages web régionales sur CBCNews.ca. Accessibles via CBC.ca/local, ces pages visent à offrir une visibilité accrue aux nouvelles produites localement.

Tags : Canada, CBC, CBC/Radio-Canada, information, journalisme, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


