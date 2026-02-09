CBC renforce sa présence locale avec 11 nouvelles stations et 33 journalistes

Dans le cadre de son plan stratégique quinquennal, CBC/Radio-Canada met l’accent sur la proximité avec les communautés. En 2026, l'entreprise publique canadienne ouvrira 11 nouveaux bureaux locaux et embauchera 33 journalistes à travers le pays. Cette opération portera le total à 77 stations et bureaux, contre 66 précédemment. Selon Brodie Fenlon, directeur général et rédacteur en chef de CBC News, cet investissement "représente pour nous une autre occasion en or de rassembler les Canadiens et de leur faire découvrir les histoires inédites qui touchent directement leurs communautés".

Ces nouveaux établissements seront implantés en Saskatchewan (trois bureaux), au Yukon (deux), au Manitoba (deux), au Québec (deux), en Colombie-Britannique (un) et en Ontario (un).