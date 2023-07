CBC/Radio-Canada se joint au Défi carboneutre

"CBC/Radio-Canada est déjà un chef de file de notre industrie en matière d’éco-responsabilité. Aujourd’hui, nous sommes ravis de rejoindre le Défi carboneutre. Notre participation s’inscrit dans le cadre de nos efforts pour rendre nos activités plus vertes et réduire notre impact sur l’environnement. Toute la population canadienne peut être fière de l’engagement de son diffuseur public" a déclaré Catherine Tait PDG de CBC/Radio-Canada. L'entreprise rendra compte notamment de ses progrès et de sa participation au Défi carboneutre dans ses rapports annuels d’éco-responsabilité.Il s’agit de la dernière mesure prise par le diffuseur public canadien pour améliorer son écoresponsabilité et réduire son empreinte carbone. Elle s’ajoute aux efforts déjà entrepris dans le cadre de notre stratégie environnementale On passe au vert , lancée il y a deux ans.