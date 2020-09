CBC/Radio-Canada s’associe à Twitter Canada pour la couverture des Jeux Olympiques

"Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec Twitter Canada dans le cadre de ce nouveau partenariat "deux jeux", qui offrira aux Canadiens et aux Canadiennes plus de possibilités d’accéder à la couverture passionnante des Jeux offerte par CBC/Radio-Canada", a déclaré Joe Gottfried, directeur, Ventes et Marketing – Sports et Jeux Olympiques, CBC et Radio-Canada Solutions Média. "Comme les Jeux de Tokyo et de Pékin sont prévus à seulement six mois d’intervalle, nos marques partenaires auront l’occasion unique de créer une impression continue et durable, ainsi que d’établir un contact avec un public attentif au cours de moments culturels marquants".