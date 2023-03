"C’BD" : le podcast d’Europe 1 Studio qui rend accro aux bandes dessinées

"C’BD", c’est le nouveau podcast qui donne envie de lire des bandes dessinées. Chaque mardi et jeudi dans "C’BD" Sébastien Bordenave, l’expert BD d’Europe 1, partage avec les auditeurs ses coups de cœur.

Dans chaque épisode, il sélectionne le meilleur des sorties BD, romans graphiques, mangas, webtoons, comics, et propose une sélection d’albums à lire et relire sans modération. Et pour démarrer en beauté, Sébastien Bordenave met à l’honneur dans le premier épisode le dessinateur Martin Panchaud, qui a remporté le "Fauve d’Or 2023" au festival d’Angoulême pour "La Couleur des choses".