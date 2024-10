Bruxelles accueille les Assises européennes du journalisme

Co-organisé par l’IHECS et Journalisme & Citoyenneté , l’événement, ouvert au public, réunira des professionnel·les de l’information, journalistes, dirigeants, universitaires, étudiants et enseignants, venus des 27 pays de l’Union européenne, pour réfléchir aux conditions d’un journalisme de qualité en Europe. Au programme de cette deuxième édition à Bruxelles : comment les rédactions européennes s’adaptent à l’IA ? Quels moyens pour s’unir et adapter leurs modèles économiques dans l’évolution du métier ? Quelles avancées pour l’éducation aux médias et à l’information ?Cette 2e édition s’intéressera également à des questions d’ordre plus général telles que le traitement journalistique de la guerre – en Europe et au-delà de ses frontières, – celui de l’urgence climatique, des migrations et des menaces qui touchent aujourd’hui la liberté de la presse et le journalisme en Europe.