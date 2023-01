Brandy signe l'habillage de One FM

One FM voulait un son à la fois moderne et énergique, mais aussi positif et musical. Les producteurs de Brandy ont donc développé un nouveau pack sur la base des jingles existants. "On ne peut plus vraiment parler de resing", affirme Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy. "Les jingles ont été complètement retravaillés avec la touche originale de One FM, et n’ont presque plus rien à voir avec la version de départ".

Les DJ de One FM les ont accueillis de façon très positive. Pour Hervé, présentateur de L'Happy Hour : "Les nouveaux jingles apportent de la fraîcheur au programme et dynamisent celui-ci tout en gardant une fluidité agréable entre les titres".