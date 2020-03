Brandy Jingles produit l'habillage de la matinale de WNIC

Au cours des dernières décennies, des centaines de radios européennes ont emprunté des jingles produits à l’origine pour leurs consoeurs américaines. L’émission "Jay Towers in the Morning" a fait la démarche inverse et a sélectionné plusieurs cuts du catalogue Kick de Brandy déjà diffusé dans plusieurs pays européens. "La base musicale est peut-être identique, mais chaque jingle sonne comme s'il avait été fait sur mesure pour WNIC. Il fallait bien cela pour parvenir à satisfaire une station aussi réputée" a déclaré Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy.





Pour Jay Towers, animateur de la matinale sur WNIC Détroit : "Cela fait 30 ans que je suis dans le métier et j’ai déjà collaboré avec quasi toutes ces fantastiques sociétés d’imaging, mais le raffinement atteint par Brandy est pour moi du jamais vu. À partir de chaque jingle de base, on a produit un tapis et des shotguns super efficaces avec une valorisation accrocheuse du nom de l’émission et de la station".