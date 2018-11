Binge Audio lance le premier podcast quotidien d’actualité

Thomas Rozec, rédacteur en chef et animateur de Programme B : "En tant que journaliste, mais aussi en tant qu’auditeur, je ressens une certaine frustration de ne pas pouvoir creuser certains sujets, surtout lorsque les enjeux sont complexes. D’où l’idée de rebondir sur ces faits d’actualité qui nous passent sans cesse sous le nez, et d’en extraire une question, parfois très basique, très concrète, mais qui mérite une réponse détaillée et approfondie, détachée du simple commentaire ou des éléments de langage idéologiques".