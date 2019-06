Binge Audio et la RTS co-produisent une série de podcasts

Réalisé par une journaliste de chaque pays, Victoire Tuaillon (journaliste en France) et Émilie Gasc (RTS, Suisse), ce podcast en trois épisodes s’adresse à tous les francophones qui veulent comprendre les mécanismes de lutte, l’histoire et l’actualité de cet immense enjeu de société qu’est l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette série originale sera également l’occasion pour la RTS de proposer à ses auditeurs, une offre de contenus audio natifs renforcée et renouvelée issue de ses équipes programmes et de sa rédaction.