Binge Audio a lancé sa nouvelle et 8e saison

Au rayon livres, une adaptation de "À la recherche de Jeanne", par Zazie Tavitian et Caroline Péron (Calmann Levy Graphic, sortie le 14 septembre) et chez Binge Audio Éditions un nouveau titre ("Faire famille autrement", de Gabrielle Richard, sortie le 10 novembre) dans la Collection sur la table, et "Bienvenue au Wokistan" (collectif, sortie le11 octobre)

Pour Sophie-Marie Larrouy, encore plus de "À bientôt de te revoir", désormais aussi en image aussi sur France TV Slash, et une saison 3 de "On est chez nous" chez Spotify aussi sur les rails

Enfin le podcast "Programme B", podcast de récits et enquêtes d'actualité présenté par Thomas Rozec, redémarre avec deux séries de Olympe de G et Léna Mauger.