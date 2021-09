Binge Audio a lancé sa 7e saison

"Programme B" se présente comme la nouvelle offre magazine de Binge Audio, avec plusieurs enquêtes, et une série de rencontres. Le podcast est toujours animé par Thomas Rozec, avec Juliette Livartowski pour les séries narratives (à partir de ce 14 septembre). Également "On peut plus rien dire", un podcast hebdomadaire pour débattre des sujets qui devraient faire la campagne, animé par Judith Duportail, avec la participation de la rédaction de Binge Audio et des chroniqueurs invités (à partir de ce 8 octobre).

Par ailleurs, Binge Audio Éditions, publiera, le 12 octobre, le livre tiré du "Cœur sur la table", et qui lance ainsi une nouvelle collection dirigée par Victoire Tuaillon, ainsi que plusieurs livres issus des podcasts...