Binge Audio : Edoki Academy sponsorise "Programme B"

"La Maternelle Montessori", de l’éditeur Edoki Academy, en propose une utilisation intelligente et éducative. Avec plus de 1 000 activités disponibles dans son offre abonnement, l’application offre des activités variées pour apprendre à lire, écrire, compter, parler des langues étrangères et même coder. La régie interne de Binge Audio a conçu une offre publicitaire sur mesure consistant en 4 spots pré-roll en host-read (lu par l’animateur) en rotation pendant 10 jours, couplés à un post-roll en host-read, pour rappel de l’offre spéciale avec un call-to-action et menant à une URL de suivi (edoki.fr/binge) pour faire bénéficier les auditeurs d’une remise exceptionnelle de 50%. Les spots sont produits par l’agence créative interne de Binge Audio, de l’écriture des scripts, sur la base du brief client, à leur réalisation.