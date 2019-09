Bientôt, un nouveau PDG pour Médiamétrie

Fin de mandat pour Bruno Chetaille, Président-Directeur Général de Médiamétrie depuis décembre 2006. Il quittera son poste en mars 2020. Lors du Conseil d'Administration du 25 septembre prochain, "il sera proposé de nommer Yannick Carriou Directeur Général de Médiamétrie" indique la société dans un communiqué. Il rejoindra l’entreprise en janvier 2020 pour ensuite en devenir le Président lors du départ de Bruno Chetaille. Agé de 49 ans et diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, Yannick Carriou a été DG de TNS-Sofres France (2006-2010), DG d’Ipsos France (2010-2012) et CEO d’Ipsos Connect (2013-2017). Il est depuis 2017 PDG de Teknowlogy Group. Sous la présidence de Bruno Chetaille, ancien conseiller de François Mitterrand et ancien Président de TDF, Médiamétrie a plus que doublé de taille avec un chiffre d’affaires passant de 48 M€ (2006) à 103 M€ (2018).