Bien faire vivre ses réseaux sociaux

Les formations ne manquent pas pour bien gérer ses réseaux sociaux. Les grandes écoles de la radio s’y sont mises et certaines en ont fait le pari. C’est le cas de La Grande École du Numérique à Brive-la-Gaillarde. Trois questions à Chrystèle Pourret-Nolorgues, conseillère en formation.



LLPR - Vous avez lancé la formation B-Com, qu’est-ce que c’est ?

CPN - C’est une formation qui s’est d’abord adressée aux demandeurs d’emploi. Nous savons que les réseaux sociaux occupent de plus en plus d’espace dans le marché du travail. Nous savons aussi que les entreprises ont du mal à trouver les compétences localement, dans le bassin de Brive. Nous avons donc lancé cette première session de six mois de formation.



LLPR - En quoi consiste-t-elle ?

CPN - Six mois de formation avec deux périodes de stage sur trois grandes thématiques : enjeux et défis des réseaux sociaux, conception et suivi d’un projet de communication numérique web et image et son. Nous avons eu douze élèves pour la première, de juin 2017 à janvier 2018.



LLPR - Quel était leur profil ?

CPN - Nous avons fait le choix d’ouvrir cette première aux demandeurs d’emploi pour leur offrir d’autres perspectives de recherche. Ils pouvaient intégrer la formation, sans aucune condition de diplôme ou de qualification. Pour la deuxième, nous allons aussi élargir aux salariés.