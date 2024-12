Berry FM célèbre ses 20 ans et étend sa diffusion en DAB+

Depuis deux décennies, Berry incarne un média de proximité, tissant un lien fort avec ses auditeurs grâce à des programmes ancrés dans la vie locale. L’annonce de l’Arcom marque donc une étape majeure dans son développement, permettant à la station de rayonner encore davantage dans le territoire berrichon.

Avec son arrivée prochaine à Bourges et Châteauroux, Berry FM poursuit son ambition de proposer une radio toujours plus accessible, renforçant sa place comme un acteur incontournable de la vie locale. À ses 20 ans, la station semble regarder vers l’avenir avec enthousiasme et énergie.