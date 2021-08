Belgique : une rentrée musicale et engagée pour NRJ

Sur la dernière vague CIM, relative à la période de mars à juin 2021, NRJ Belgique remonte de 0.4 point à 5.2% PDM. Elle remonte aussi fortement en durée d’écoute en passant de 84 à 107 minutes. "Malgré le contexte sanitaire, NRJ progresse et retrouve une durée d’écoute en pleine forme. Je suis très content de ce résultat et je remercie l’ensemble des équipes et les auditeurs.trices qui nous écoutent de plus en plus longtemps. L’augmentation de la part de marché de NRJ vient booster la rentrée du 30 août prochain et nous laisse présager une belle saison remplie de bonne humeur, de hits, de shows et de succès" explique Nicolas Fadeur, Brand manager et directeur des programmes de NRJ Belgique.